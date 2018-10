Schönwald. Die Gemeindeverwaltung Schönwald ist am Freitag, 2. November, und das Bürgerbüro am Samstag, 3. November, geschlossen. Die Tourist-Information hat am Freitag zu den üblichen Zeiten von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Bürgerbüro ist am Samstag, 10. November, von 10 bis 12 Uhr geöffnet.