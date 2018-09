Schönwald (rtr). Der Gemeinderat lädt am Dienstag, 11. September, 19 Uhr, zur Sitzung in die Uhrmacher-Ketterer-Halle ein. Zu Beginn steht erst mal die Besichtigung der neuen Kleinkindgruppen des Kindergartens in der Richard-Dorer-Schule an. Die weitere Tagung erfolgt in der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Hier befasst sich das Gremium mit Themen wie Hundesteuer und mehreren Bauanträgen.