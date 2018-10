Schönwald. Der Gemeinderat Schönwald tagt am Dienstag, 9. Oktober, ab 19 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle im Tagungsraum I. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Erschließung des Baugebiets "Sommerberg" (Beschlussfassung über die Erd-, Rohrverlege- sowie Straßenbauarbeiten), die Feststellung des Rechenschaftsberichtes 2017, die Wasserversorgung (Wassergebührenkalkulation 2018, Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage, Versorgung der Grundstücke mit Wasser), die Abwasserbeseitigung (Abwassergebührenkalkulation 2018, Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung) und Bauanträge.