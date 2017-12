Schönwald Gegen Ende schwingen alle das Tanzbein

Auf dem tragenden klanglichen Hintergrund der Gitarre, gespielt von Markus Rütschle entfaltete sich das gekonnte Zusammenspiel zwischen dem Akkordeon (Gerd Klenzler) und der brillanten Trompete von Andreas Hehl.

"Die drei Amigos" spielten Musik aus der ganzen Welt. Deutsche Weihnachtslieder eröffneten das Programm, darauf folgten österreichische Folklore, südamerikanische feurige Tanzmusik und amerikanische Pop-Lieder.

Schlagwerker unterstützen

Die Zuhörer durften die Titel aussuchen: "Ihr könnt Euch wünschen, was Ihr wollt, wir spielen was mir wollen", witzelte Gerd Klenzler. Alt und jung sangen mit, später zog es viele auf die Tanzfläche, denn nur wenige Füße konnten unter den Tischen ruhig gehalten werden.

Während das Akkordeon mit Leichtigkeit und Präzision den Musikstil verschiedener Länder wiedergab, brauchte die akkurat gespielte Improvisation von Andreas Hehls Trompete die Herzen zum glühen. Die Gitarre rundete den Klangteppich ab. Bei dem Auftritt im Eschle wurde das Trio von zwei Musikern unterstützt, die den Auftritt am Schlagwerk bereicherten.

Der erste Gastspieler wurde als "Mister Big aus Kuba" vorgestellt und behielt seine Identität den ganzen Abend über als sein Geheimnis. Der zweite Unterstützter war Nikolaus Maaß, ein Jazz-Musiker von internationalem Kaliber aus Schönwald und Mitgründer des Kulturvereins.

Unmittelbar vor Weihnachten stimmten "Die drei Amigos" das Publikum auf die Festtage ein: Von "Leise rieselt der Schnee" bis zum Klassiker "Stille Nacht". Es folgten in einer bunten Mischung badische Folklore, Walzer und Tangos. Auch die Badener Hymne fehlte nicht.

Gegen Ende des Konzerts, gegen 23 Uhr, wurde noch die "Eschle-Polka" getanzt.

"Die Drei Amigos" haben als Straßenmusiker angefangen, als sie in gemeinsamen Urlauben ihre Instrumente dabei hatten und spontan gespielt haben. Ihre Touren haben sie an Orte auf der ganzen Welt gebracht: Vom Schwarzwald nach Südamerika, nach New York, Budapest und in die Karibik.

Zu ihrem bevorstehenden 30-jährigen Jubiläum steht noch nicht fest, wo sie feiern werden. Das Publikum aus Schönwald, woher zwei der drei Amigos stammen, würde sich nach diesem Auftritt wünschen, dass sie ihr Jubiläumskonzert in ihrer Schwarzwälder Heimat feiern würden.