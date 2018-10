Schönwald Gebühren werden zunächst nicht angetastet

Also zunächst Entwarnung für die Schönwälder Bürger – was sich wohl nach den derzeitigen Investitionen in die Vorsorge gegen weitere trockene Sommer durch die interkommunale Zusammenarbeit mit Furtwangen und Schonach beinahe schon ändern könnte. "Dies wird vor allem zu deutlich höheren Abschreibungen führen, die gerade durch die Doppik sehr transparent wird – die aber auch wieder erwirtschaftet werden muss", nannte Hafner Gründe.