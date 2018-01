Schönwald Fürsorgepflicht stärker bewertet

Hauptamtsleiter Andreas Herdner änderte weitere Formulierungen der Mustersatzung, die der Gemeindetag zur Verfügung stellte, die auf Schönwald einfach nicht zutreffen.

Hinsichtlich der Ruhezeiten besagt die neue Satzung, dass die Feuerwehrmänner bei einem Nachteinsatz im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr an diesem folgenden Tag für dieselbe Zeit der Einsatzdauer von Arbeit und Dienstleistung freizustellen sind. "So ein Einsatz zehrt", erläuterte Bürgermeister Christian Wörpel, so dass eine Arbeitspause Sinn mache.

Zwei Stunden im Nachteinsatz, zwei Stunden später zur Arbeit gehen – Freie Wähler-Gemeinderat Dirk Fehrenbach erkundigte sich genau nach der Regelung, zumal das Arbeitsrecht eine elfstündige Pause zwischen den Arbeitseinsätzen festschreibt. "Dazu gibt es gar nichts", bestätigte Kommandant Andreas Faller die Aktenlage. Die Tätigkeit der Feuerwehr Schönwald entspreche ehrenamtlichen Grundsätzen, und für die ehrenamtliche Feuerwehr gebe es nur die neue Ruheregelung, die in der Satzung klar geregelt werden soll.