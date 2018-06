Schönwald Frühschoppen und Tombola beim Pfarrfest

Schönwald. Wie immer erwarten die Organisatoren viele Gäste, die auch gerne die Kuchentheke besuchen. In den vergangenen Jahren gab es auf die Bitten nach Kuchenspenden eine hervorragende Resonanz, darauf hoffen die Organisatoren auch in diesem Jahr und fragen: "Wer stellt wieder seine Backkünste zur Verfügung und bäckt einen oder mehrere Kuchen fürs Pfarrfest?" Die Abgabemöglichkeit ist am Sonntag, 17. Juni, ab 9 Uhr, in der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Zum Gelingen des Festes werden auch wieder neuwertige Sachspenden für die Tombola benötigt. Abgabe der Spenden für die Tombola ist am Dienstag, 12. Juni, von 15 bis 18 Uhr, im Pfarrbüro. Wer möchte, kann sich auch unter 07722/43 09 bei Familie Fattler oder unter 07722/48 41 im Pfarrbüro melden, dann werden die Spenden abgeholt. Auf dem Programm des Pfarrfests steht neben der Tombola das Frühschoppenkonzert mit den "Dorfmusikanten" sowie Live-Musik und Unterhaltung am Nachmittag. Für das leibliche Wohl der Gäste wird mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken gesorgt.