Schönwald Frauenbund zieht den Hutvor Frauen

Raumschaft Triberg. Mit der Aktion "Wir ziehen den Hut!" erinnert der KDFB an das erstmalige Frauenwahlrecht und den Einzug der Frauen in die Nationalversammlung am 19. Januar 1919. Zugleich appelliert er an Frauen in Deutschland, ihr hart erkämpftes Wahlrecht auszuüben und in ihrem Drängen auf Gleichberechtigung nicht nachzulassen. Der Zweigverein Triberg möchte mittels eines Gruppenbildes von Damen mit Hut am Samstag, 19. Januar, um 17.30 Uhr, in der evangelischen Kirche in Schönwald ein Zeichen für Demokratie und Frauenrechte setzen. Dieser Fototermin ist öffentlich, jede Frau ist herzlich dazu eingeladen. Die Damen des Triberger Frauenbundes und Gäste treffen sich um 16.50 Uhr in Triberg am Marktplatz mit Hut, um mit dem Linienbus bis zur Ortsmitte Schönwald zu fahren.