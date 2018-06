Im Bereich Guten in Schönwald haben offensichtlich Unbekannte an mehreren Stellen, unter anderem am Wanderparkplatz Gutenhöhe an der Kirnacher Straße, Buchstaben auf große Findlinge geschmiert. An etlichen Ecken hinterließen die "Künstler" ihre Spuren, die so ganz einfach nicht zu beseitigen sind. Somit bekommt man dort beim Start zur Wanderung nicht nur eine schöne Aussicht bis zum nördlichen Schwarzwalds zu sehen. Foto: Kommert