Schönwald Fetziges und "Ungeheuerliches"

Ein grandioses 112. Jahreskonzert lieferten die Musiker des Musikvereins Kurkapelle Schönwald auch in diesem Jahr unter der Leitung ihres Dirigenten Gerhard Feiertag am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Uhrmacher-Ketterer-Halle ab.

Schönwald. Immer wenn man denkt, sie können es eigentlich nicht mehr verbessern, setzen die Musiker einen drauf.

Mit einer ambitionierten Leistung eröffnete die Jugendkapelle das feine Konzert. Sehr viel Engagement und hohe Leistungsbereitschaft bescheinigte Jugenddirigent Stephan Pfaff seinen Musikern, die mittlerweile zum Teil bereits die Register der Hauptkapelle verstärken. Waren es im vergangenen Jahr Filmmusiken, hatten sich die jungen Musiker diesmal mit "klassischer" Blasmusik beschäftigt, so das "Leuchtfeuer" mit Impressionen von Kurt Gäbe, dazu die "Blue Ridge Saga" von James Swearingen. Mit einer zweigeteilten Zugabe aus "Halleluja" und "O when the Saints" setzten sie eine weitere Marke. Dazu moderierte Katja Kern den Auftritt der jungen Musiker perfekt.