Schönwald Ferienland hofft auf Schnee

So langsam färben sich die Wiesen weiß im Ferienland. Und damit steigt die Hoffnung, dass bald wieder Wintersport möglich ist. Das hätte positive Auswirkungen auf den Tourismus, gerade im Januar und Februar.

Schönwald. "Kein Schnee bedeutet weniger Gäste und viel Schnee viele Gäste." Auf diesen einfachen Nenner bringt Hans-Peter Weis das Tourismusgeschehen im Ferienland während der Wintersaison. An Weihnachten und zum Jahreswechsel seien die Übernachtungsmöglichkeiten in den Ferienlandkommunen Schönwald, Schonach, Furtwangen und St. Georgen so gut wie ausgebucht – unabhängig vom Schnee. Doch außerhalb der Ferienzeiten, also vor Weihnachten und nach Dreikönig seien noch Übernachtungskapazitäten vorhanden. Wenn dann die Schneelage ab Dreikönig Wintersport erlaube, nutzten das viele Wintersportler für Urlaubstage im Ferienland. Schließlich gebe es hier etliche Lifte, ein Netz an Loipen, geführte Schneeschuhtouren und andere Attraktionen mehr.

In den vergangenen Tagen war zumindest Rodeln wieder möglich. Weis hofft, dass die Schneedecke weiter wächst, so dass demnächst ein oder noch besser mehrere Lifte öffnen können. Tagesaktuell werde auf seiner Internetseite über die Wintersportmöglichkeiten informiert.