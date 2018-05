Schönwald Ferienland denkt über Kooperation nach

Schönwald. Bei der Ferienland im Schwarzwald GmbH stehen personelle Veränderungen an. Geschäftsführer Julian Schmitz gibt seinen Posten zum Jahresende auf. Noch ein weiteres Thema wird bei der Hauptversammlung am Donnerstag, 17. Mai, für Diskussionsstoff sorgen.

Auf der Tagesordnung steht eine Kooperation der Ferienland GmbH mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH zur Diskussion. Noch sei nichts entschieden, betont Schmitz, der Vor- und Nachteile einer solchen Kooperation sieht. In welche Richtung es gehe, würden die weiteren Gespräche ergeben. Falls ein Zusammenschluss mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH angestrebt werde, vermutet Schmitz, dass die Firmierung als Ferienland im Schwarzwald GmbH aufgegeben werde und die Mitgliedskommunen unter dem Namen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH beworben würden. Die Struktur mit den Tourist-Informationen bleibe aber sicherlich erhalten.

Derzeit gehören Schonach, Schönwald, Furtwangen und St. Georgen zur Ferienland GmbH. Die früheren Mitglieder Triberg und Unterkirnach sind 2014 und 2016 aus dem Marketingverbund ausgetreten. Julian Schmitz ist mittlerweile im sechsten Jahr Geschäftsführer des Ferienlands und hat in dieser Zeit einiges bewegt. Unter anderem gab es verstärkt Pressereisen, an denen sich internationale und nationale Journalisten und Blogger beteiligten und so den Bekanntheitsgrad der Region erhöhten. Auch wurde vermehrt das Gespräch mit den Gastgebern im Ferienland gesucht. Dazu gehörten Beratertage, Tourismus-Stammtische und Weiterbildungen für Gastgeber.