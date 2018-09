Schönwald. Am kommenden Sonntag, 16. September, feiert Pfarrer Markus Ockert um 11 Uhr bei der Hubertuskapelle einen Feldgottesdienst, der von Jagdhornbläsern der Raumschaft musikalisch umrahmt wird. Zu der Feier sind alle Christen aus nah und fern eingeladen. Nach alter Tradition wird der Heimatverein anschließend eine kleine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sowie Getränken und heißen Würsten anbieten. Auch eine Spendenkasse für den Erhalt der Hubertuskapelle wird bereitgestellt. Der Heimatverein bittet alle Besucher, nicht bis zur Kapelle zu fahren, sondern die Autos auf dem Gutenparkplatz abzustellen. Bei schlechtem Wetter findet die Feier zum Andenken an den heiligen Hubertus in der katholischen Antoniuskirche statt.