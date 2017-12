Schönwald FC-Familie feiert mit einem buntem Programm

Der Betreuer der Aktiven, Klaus Allgaier, hatte einen "Wahnsinnsauftritt", der dann in einem Tanz der E-Junioren mündete; schon die E-Jugend wird von Gastspielern aus Nußbach verstärkt. "Ich habe gar nicht gewusst, dass der so reden kann", hörte man von allen Seiten über die energiegeladene Einleitung Allgaiers. Einen wiederum sehr gelungenen Auftritt legte einige der Jungs der D-Junioren mit Trainer Patrick Nock hin: "Seven Nations Army", mit Schlagzeug, Gitarre und Klangröhren. Das Publikum verlangte sofort eine Zugabe.