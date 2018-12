Schönwald/Schonach/Furtwangen/St. Georgen. Auch wenn sich die Schneefälle in den vergangenen Tagen sehr in Grenzen hielten, konnten die ersten Loipen im Ferienland präpariert werden.Das Rothaus Loipenzentrum bei Schönwald konnte für Skating präpariert werden. Für eine klassische Spur fehlt es allerdings noch an der notwendigen Schneehöhe. Wie schon in den Jahren zuvor gibt es beim Loipenzentrum auch wieder Flutlichtbetrieb, immer von Dienstag bis Freitag, jeweils bis 20 Uhr. Auf der Martinskapelle bei Furtwangen liegt etwas mehr Schnee, sodass dort zwei Loipen, die Panoramaloipe und die Trimmstrecke, präpariert werden konnten, jeweils mit klassischer Spur und für Skating.