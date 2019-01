Schönwald Erneut Auszeichnung für den Kienzlerhansenhof

Mit dem Kauf des Hofs von der Gemeinde und der ab 2015 erfolgten Sanierung des inzwischen 428 Jahre alten Kienzlerhansenhofs in Schönwald haben die Freien Architekten Anja Kluge und Ingolf Gössel für die Region eine Leistung von kulturhistorisch großem Wert erbracht.

"Diese wurde aus meiner Sicht zu Recht mit dem Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg 2016 und im vergangenen Jahr von der Jury des KfW-Awards Bauen mit dem Sonderpreis ausgezeichnet", sagt der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, in dessen Wahlkreis der Kienzlerhansenhof in freier Tallandschaft liegt. "Dass nun im Rahmen der Grünen Woche in Berlin noch eine weitere Auszeichnung im Bundeswettbewerb HolzbauPlus hinzugekommen ist, freut mich besonders, da mit 137 Objekten die Konkurrenz groß war." Bei der Sanierung in traditioneller Handwerkskunst setzten die Architekten nur auf Holz, Granit und Lehm sowie eine Anpassung an Niedrigenergiestandards.