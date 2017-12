Schönwald Engagement im Ehrenamt belohnt

Die letzte Sitzung eines jeden Jahres findet in Schönwald in einem anderem Rahmen statt: Bürgermeister und Gemeinderat widmen sich den Ehrungen verdienter Sportler oder Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren.

Schönwald. Wie bereits im Vorjahr war jedoch kein Wintersportler dabei. Doch wie schon im vergangenen Jahr war es erneut eine Sportart, die es in Schönwald gar nicht gibt, die aber sehr erfolgreich in Triberg ausgeübt wird. Erneut heißt die Sportart Ringen – und ein ebenso junger wie auch sehr erfolgreicher Vertreter dieses Sports lebt in Schönwald. Marius Weiss, der bereits im Vorjahr als Junior antrat, erhielt damals die Sportlermedaille in Bronze. Heute, als amtierender Deutscher Juniorenmeister, ist er zugleich Mitglied der ersten Mannschaft und ringt in der Ersten Bundesliga durchaus auch erwachsene Gegner nieder.

Er erhielt diesmal die Sportlermedaille in Gold aus den Händen des Skiclubvorsitzenden Hans-Georg Schmidt. "Wir haben keineswegs vor, die Anforderungen aufzuweichen, denn eine solche Ehrung erhält gerade durch die hohen Anforderungen ihre Wertigkeit", räumte der Bürgermeister ein.