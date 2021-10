2 Die Spitzenbiathletin Janina Hettich geht strahlend durch das Fackel-Spalier, das von den jungen Nachwuchsbiathleten gebildet wird. Foto: Kommert

Strahlend bewegte sie sich durch ein Spalier an fackeltragenden jungen Menschen: Der Skiclub Schönwald und der Biathlon-Nachwuchs bereiteten seinem Aushängeschild Janina Hettich einen triumphalen Empfang am Schießstand im Rothaus Loipenzentrum.















Schönwald - Diesmal war es auch Bürgermeister Christian Wörpel möglich, die derzeit prominenteste Sportlerin des Dorfs persönlich gebührend zu ehren – zumal er wusste, dass sie bei der geplanten Ehrungssitzung des Gemeinderats im Dezember nicht da sein kann, weil die für den SC Schönwald startende Lauterbacherin wieder im Weltcup-Zirkus unterwegs sein wird.

Einen sehr emotionalen Empfang gab es durch den Biathlon-Nachwuchs: Günter Faller hatte dutzende Fackeln organisiert und die jungen Biathleten bildeten ein Spalier, um die erfolgreiche Skijägerin in Empfang zu nehmen.

Zahlreiche Spitzenplätze

Ursprünglich war dieser Empfang vor einigen Wochen geplant, ein häuslicher kleiner Unfall verhinderte das – Hetich trainiert mittlerweile aber wieder, derzeit allerdings noch etwas anders als üblich.

Der Vorsitzende des Skiclubs, Carsten Droll, zählte die zahlreichen Spitzenplatzierungen auf, die Janina Hettich in den vergangenen Wintern erreicht hatte. Unter anderem wurde sie Deutsche Meisterin im Einzel und Sprint, dazu kamen zahlreiche Spitzenplatzierungen im Weltcup, unter anderem der Sieg in der Staffel in Oberhof - und als Krönung die Silbermedaille mit der Staffel bei den Weltmeisterschaften 2021 auf der Pokljuka in Slowenien.

Sportlermedaille in Gold

Bürgermeister Christian Wörpel knüpfte an der Lobeshymnen an und überreichte eine Magnumflasche Sekt aus der "Janina-Hettich-Kollektion". Dem nicht genug, hatte er die nach seinen Worten hoch verdiente sportliche Ehrung durch die Gemeinde: Sie erhielt die Sportlermedaille in Gold. Auch "Mister Biathlon" Günter Faller richtete einige Worte vor allem an den Nachwuchs. Auch ein kleiner Verein könne durch viel Engagement großartige Sportler hervorbringen.

Der Vorsitzende des Fördervereins Biathlon, Siegfried Kaltenbach, erinnerte an die Geschichte des Biathlons in Deutschland im Allgemeinen und die Entwicklung im Schwarzwald – und gratulierte dem Verein wie auch seiner erfolgreichen Sportlerin.

Strahlend bedankte sich die sympathische Biathletin im Anschluss an den Empfang. Faller hatte noch ein Buffet organisiert.