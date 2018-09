Schönwald. Am Mittwoch, 17. Oktober, ab 9 Uhr findet auf dem Reinertonishof in Schönwald ein von der kfd Schönwald organisiertes Frauenfrühstück statt. In der dortigen Tenne erwartet die Teilnehmerinnen ein reichhaltiges Frühstück in gemütlicher Atmosphäre. Referentin ist auf vielfachen Wunsch, wie im vergangenen Jahr, Isabel Stosius aus Villingen. Stosius ist Mutter von fünf Kindern, ausgebildete Beratungspsychologin und Lebens- und Sozialberaterin. Sie spricht zum Thema "Lebenskraft – woher nehmen, wenn nicht stehlen?". Der Unkostenbeitrag für das Frühstück beträgt zehn Euro. Für die Planung bitten die Organisatorinnen um Anmeldung bis spätestens 12. Oktober bei Petra Pfaff, Telefon 07722/39 77, oder Jutta Schlimpert, 07722/70 13. Auch Kurzentschlossene sind willkommen. Falls eine Mitfahrgelegenheit benötigt wird, sollte dies bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Eingeladen sind Frauen aller Altersgruppen.