Schönwald Einfach Feuer und Flamme für Schönwald

Auch die zentrale Lage im Ort selbst ist ihm sehr wichtig, so hat er in all den Jahren viel Kontakt auch mit Bürger knüpfen können. Helmut Jungherz freut sich immer auf ein kleines "Schwätzchen" mit Bekannten. Der treue Feriengast ist viel in der Natur bei Spaziergängen unterwegs, um die gute und gesunde Luft in Schönwald zu genießen. Im Auftrag der Gemeinde und des Ferienlandes überbrachten die Gastgeber den Dank für die Treue zum Kurort.