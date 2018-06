Schönwald Eine volle Million für Sanierung

So habe man in der jüngsten nichtöffentlicher Sitzung den Vertrag zur Durchführung des Themas Nahwärme im Kurort mit dem Donaueschinger Planungsbüro Zelsius festgeklopft – Zahlen nannte der Bürgermeister dazu allerdings nicht. Das Büro hatte sich in einer Sitzung im März vorgestellt und beim Präsentieren seines Programms für Schönwald auch harsche Kritik aus dem Auditorium geerntet.

Mehr Geld als eingeplant gibt es für den Anschluss der Außenbereiche Fuchsbach, Skirollerstrecke und Schindelhaus. Da diese Bereiche teilweise auch mit Trinkwasseranschlüssen ausgestattet werden, erschien es als logisch, sie auch ans Abwassernetz anzuschließen.

Statt wie geplant mit 70 000 Euro darf Kämmerer Harald Hafner nun mit der fast doppelten Summe rechnen: Am 5. Juni sei der Änderungsbescheid eingetroffen, der weitere 62 000 Euro in den Haushalt spült.