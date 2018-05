Schönwald Eine Institution nimmt Abschied

Schönwald. Sie war jahrzehntelang eine Institution im Schönwälder Rathaus – nun verließ Gabriele Baier die Gemeindeverwaltung und ging Anfang Mai in den verdienten Ruhestand: nach beinahe 49 Jahren im Dienst für die Bürger. "Ende Juli wären es genau 49 Jahre gewesen", erzählt sie schmunzelnd. Direkt nach der Schule hatte sie im Rathaus Schönwald unter Bürgermeister Emil Rimmele ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen, am 30. Juni 1972 war sie beendet.

Da Zahlen "ihr Ding" waren, ging sie, innerhalb des Rathauses, zunächst zum Gemeindeverwaltungsverband Raumschaft Triberg, wo sie stellvertretende Kassenleiterin wurde. 1973, als sie nach Triberg hätte gehen sollen, wechselte sie zur Kurverwaltung Schönwald. Mit zwei Unterbrechungen durch Mutterschaftsurlaub war sie dort bis 1989 tätig. Es folgte ein Wechsel in die Hauptverwaltung der Gemeinde. Im Jahre 2001 wurde die Finanzverwaltung nach Schönwald zurück- geführt – und prompt ging sie zurück zu ihren geliebten Zahlen, denen sie bis heute treu geblieben ist.

Als rechte Hand des Kämmerers und stellvertretende Kassenverwalterin, die viele Dinge noch weiß, was andere gar nicht mehr wissen können, ging sie nach 48 Dienstjahren und neun Monaten in den wohlverdienten Ruhestand. Er sei auch ein etwas traurig, da mit Gabriele Baier eine treue Kraft mit solidem Wissen in den Ruhestand gehe, stellte Bürgermeister Christian Wörpel fest.