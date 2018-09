Schönwald Einbrecherbande vor dem Kadi

Beim zweiten Einbruch acht Tage stahlen sie 5000 Euro Bargeld und richteten weitere 7000 Euro Sachschaden an. Der jetzt verurteilte 33-Jährige berichtete, er selbst sei nie in den Räumlichkeiten gewesen, sondern habe sich jeweils in großem Abstand in der Nähe der Tatorte aufgehalten. Über Handy sollte er die Kollegen vor sich nähernden Autos warnen.

In Planung oder Organisation der Einbrüche sei er nicht involviert gewesen. Auch habe er in keinem Fall von der Beute profitiert. In der Anklageschrift war behauptet worden, dass er aus der in Schönwald entwendeten Summe einen Anteil von 100 Euro plus 150 Euro Benzingeld bekommen habe.

Und für seinen Wachdienst vor dem Thermalbad in Bad Überkingen soll er mit zehn Prozent der gestohlenen 5000 Euro belohnt worden sein. Der 33-Jährige bestritt das vehement. Ein Ermittlungsbeamter berichtete, dass prozentuale Beutebeteiligungen in der Gruppierung üblich gewesen seien. Im Fall des 33-Jährigen habe man dazu jedoch keine Erkenntnisse gewinnen können.

Warum der Angeklagte sich ohne jeden Profit überhaupt an den Straftaten beteiligt hatte, konnte er nicht sagen: "Ich frage mich das jeden Tag und habe keine Antwort", beteuerte er. Die Vermutung des Oberstaatsanwalts, er habe vielleicht seinen Bruder unterstützen wollen, wies er zurück. In seinem Schlusswort meinte er: "Das war der größte Fehler meines Lebens, es wird nie wieder vorkommen."

Die sechs Wochen Untersuchungshaft seien für ihn grauenhaft gewesen, so etwas wolle er nie wieder erleben. Der aus dem Kosovo stammende, noch verheiratete Mann ist in Deutschland aufgewachsen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er bis zu seiner Verhaftung als Un- oder Angelernter in verschiedenen Bereichen. Momentan befindet er sich mit einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einer acht Monate dauernden Ausbildung zum Busfahrer.

Dieser Beruf soll ihm sein weiteres Auskommen sichern. Als Bewährungsauflage soll er jede Wohnsitzänderung melden und 60 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.