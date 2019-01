Schönwald Ein Schnäpschen oben auf dem Sprunghügel

Eigentlich wollte die erfahrene Wanderführerin und Wintersportlerin den Gästen noch etwas Besonderes bieten: Ganz junge Skispringer an den beiden Jugendschanzen. Denn als sich die Wanderer mit ihren mit echten Kerzen bestückten Laternen auf den Weg machten, war dort noch das Flutlicht an. Leider erfüllte sich die Hoffnung dann doch nicht – zwar traf man noch die beiden Jugendtrainer Hansjörg Jackson Jäkle und Marius Kaiser an, die allerdings machten gerade das Licht aus.

Immerhin konnten die Besucher noch einige Worte mit dem Team-Olympiasieger Jackson aus Schonach wechseln, der auch auf die aktuell laufende Vierschanzen-Tournee einging. "Die Österreicher haben uns damals sogar mit Schneebällen beworfen", erzählte er Erfahrungen aus Innsbruck.

Die Gruppe wanderte dann den Sprunghügel hinauf, um oben bei der Hütte der Alphornbläser Station zu machen, wo sie bei einem kleinen Schnäpschen von Christa Müller einige Dinge über den Skisport im Schwarzwald und dessen Ursprünge erfuhren. In Richtung Katharinenhöhe machten sie sich auf den Weg, um dann einer knapp zweistündigen Wanderung wieder an den Ausgangspunkt am Rathaus zurück zu kehren.