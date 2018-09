Schönwald Ein neuer Blick auf die Region

Dass das Ferienland ein Abenteuer im besten Sinn sein kann, auch für diejenigen, die hier wohnen, möchte die gleichnamige Show "Abenteuer Ferienland" erneut beweisen.

Schönwald/Schonach/Furtwangen/St. Georgen. Bei der ersten Auflage vor zwei Jahren war die Resonanz enorm. "Die jeweils zwei Shows in Furtwangen und Schönwald waren ausverkauft", freut sich Ferienlandgeschäftsführer Julian Schmitz. Das sei Ansporn gewesen, so etwas zu wiederholen. In Kooperation mit Rainer Jörger von Joerger Media wurden nun in den vergangenen Monaten erneut Land und Leute filmisch festgehalten, die bei den Präsentationen am Samstag, 6. Oktober, 19 Uhr, und am Sonntag, 7. Oktober 16 Uhr, jeweils im Haus des Gastes in Schonach sowie am Samstag, 13. Oktober, 19 Uhr, und am Sonntag, 14. Oktober, 16 Uhr, gezeigt werden.

Der Programmablauf unterscheidet sich aber stark von der ersten Auflage vor zwei Jahren, so Schmitz. "2016 wurden viele Personen auf die Bühne geholt." Häufig in Kombination mit einem Film. So wurden beispielsweise die Hot Steps aus Schonach filmisch dargestellt, um dann anschließend auf der Bühne zu erscheinen und noch einen Tanz zu zeigen.