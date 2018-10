Schönwald Ein Leben ohne Spätzle ist sinnlos

Geboren wurde Marie Winkler am 16. Oktober 1928 als siebtes von neun Kindern in Göttingen, einem Dorf bei Ulm. Dort ging sie zur Volksschule. "Wir hatten für acht Klassen einen Lehrer", erinnert sie sich. Als sie 1942 die Schule verließ, wurde sie zum Landdienst in Ostrach verpflichtet. Eigentlich wollte sie Krankenschwester werden, hatte 1943 sogar schon begonnen als so genannte Vorschülerin in Ulm. Doch 1945 wurde alles zerbombt. So ging sie nach dem Krieg in diverse Haushalte. Von 1950 bis 1954 war sie in Eßlingen am Neckar in einer Gaststätte mit eigener Metzgerei tätig. Dort lernte sie Otto Kraft kennen, der aus Unterfranken ins Schwäbische gekommen und der als Schmied und Schlosser tätig war.

In Niklashausen im Main-Tauber-Kreis, bekannt durch die Bundschuhbewegung und durch den "Pfeifer von Niklashausen" baute das Paar dann ein Haus, nachdem bereits 1955 Sohn Horst und 1956 Tochter Ute zur Welt gekommen waren.

"Ich habe mein Leben lang viel gearbeitet, um das Haus finanzieren zu können", erzählt sie. Ihr Mann hat bis zur Rente im Glaswerk Schott gearbeitet, sie selbst machte mit 40 Jahren, damals eher ungewöhnlich, ihren Führerschein. Sie fuhr dann abends mit mehreren Frauen zum Putzen. Sie sei eine sehr gute Köchin gewesen, bestätigte auch Schwiegersohn Wolfgang Mauch – das habe sie an die Tochter weitergegeben. Und auch die drei Enkelinnen seien darin sehr gut. Ihren Wahlspruch hat sie über dem Pflegebett hängen: "Ein Leben ohne Spätzle ist möglich aber sinnlos."