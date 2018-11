Schönwald Ein Kurort wird zum Weihnachtsdorf

Nur alle zwei Jahre findet in Schönwald ein Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr ist es am kommenden Freitag wieder soweit. Zu Deutschlands höchstem Weihnachtsmarkt laden von 16 bis 23 Uhr fast 70 Vereine, Gruppen, Einzelhändler, Gastwirte und die Gemeinde ein.

Schönwald. Entlang der weihnachtlich geschmückten Hauptstraße sowie rund um die Uhrmacher-Ketterer-Halle erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an Advents- und Weihnachtsartikeln, aber auch an Dingen des täglichen Bedarfs. Einige Händler mit entsprechend empfindlichen Waren kann man auch in der Halle selbst finden.

Neben den vielen wunderschön gearbeiteten kunstgewerblichen Artikeln kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Ein umfangreiches kulinarisches Angebot sorgt dafür, dass sich so mancher Besucher schwer tun mag, was er essen soll. Von der Rostbratwurst über Flammkuchen bis hin zu Striebele (Gebäck) wird Vielerlei angeboten, beispielsweise Exoten wie Saufetze, Maultaschen- oder Wälderburger. In der kalten Jahreszeit dürfen Warmmacher wie Glühwein oder Punsch ferner nicht fehlen. Aber auch Autofahrer brauchen sich keine Gedanken um den Führerschein zu machen – für sie gibt es nichtalkoholische, wärmende Getränke.