Schönwald Ein buntes musikalisches Programm erwartet die Besucher

Viele Wandergruppen aus der näheren und weiteren Umgebung melden sich mittlerweile sogar an, viele Gruppen kommen dabei sehr regelmäßig, egal was das Wetter macht. Ein buntes musikalisches Programm erwartet einmal mehr die Besucher, die den Weg zum Pfälzer Eck finden. Ganz sicher sind diverse Auftritte der Musiker mit ihren ewig langen Instrumenten – und zwischendurch zeigen sie schon mal, dass sie auch mit normalen, also kürzeren Instrumenten umgehen können – und damit spielen sie sich auch gerne mal so richtig in Festzeltlaune. Aber dann tritt auch das "Baslertal-Echo" auf, wobei der Großteil der Musiker derselbe ist. Welche Musikerfreunde sonst noch kommen, ist oft auch für die Gastgeber nicht sicher. Da könnte schon mal die eine oder andere launige kleine Formation auftauchen wie beispielsweise das Panikorchester Schönenbach und rein zufällig die Instrumente dabei haben. Daneben ist es aber immer wieder eine echte Gaudi bei den Alphornbläsern.