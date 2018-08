Schönwald. Der Soziale und Kulturelle Treffpunkt Schönwald lädt am Samstag, 8. September, 19.30 Uhr, ins "Eschle" in der Hauptstraße 6 ein. Das Duo Flairborn mit Doris und Michael Spychalski werden bei ihrem Konzert bekannte Songs in völlig neue Gewänder kleiden. Die beiden Interpreten unternehmen mit den Zuhörern eine Reise durch die gefühlvolle Welt der Balladen. Zwischen folkig arrangierten alten Volksliedern und modernen Rock-Pop-Balladen, unter anderem von Sting, Phil Collins, Metallica und Silbermond, spannt sich der Bogen des abwechslungsreichen Programmes, das vom Zusammenspiel der warmen, kraftvollen Stimme von Doris Spychalski und der Saiten-Akrobatik des Gitarristen Michael Spychalski lebt. Im September 2017 wurde der Verein Sozialer und Kultureller Treffpunkt Schönwald gegründet, und zusammen mit dem historischen "Eschle"-Laden wurde ein Ort geschaffen, der viel Raum für Aktivitäten unterschiedlichster Art zulässt. Mit dem Duo Flairborn möchte der Verein mit den Besuchern das einjährige Bestehen feiern. Der Eintritt ist wie gewohnt frei, um eine Spende wird gebeten.