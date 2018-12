Schönwald Drei Garagen im Außenbereich

Ein Bürger will ein Garagengebäude an der Furtwanger Straße bauen. Wie das Landratsamt festgestellt habe, im Außenbereich, so Hauptamtsleiter Andreas Herdner. Drei Garagen sollen entstehen, die Dacheindeckung soll nach Wunsch des Bauherrn aus Bitumenschindeln erfolgen. Grundsätzlich habe man seitens der Gemeindeverwaltung keine Bedenken, dem Vorhaben zuzustimmen.

Dachneigung ist Thema

Doch sollte sich das neue Bauwerk in Dacheindeckung und Putz in Material und farblicher Gestaltung an das Wohngebäude anpassen, zudem solle der Bauherr eine Begrünung an der aus Fahrtrichtung Furtwangen liegenden Seite anbringen, wenn dort die vorhandenen Fichten beim Bau weichen müssten. Zwar teilten die Ratsmitglieder Clemens Herrmann (CDU) und Dirk Fehrenbach (FWV) diese Meinung nicht, doch letztlich einigte man sich darauf, dass man diese Auflage formuliere und dann abwarten werde, wie der Bau sich tatsächlich in die Landschaft einfügt. Das Einvernehmen erteilte der Gemeinderat somit unter den genannten Auflagen einstimmig.