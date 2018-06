Schönwald Die Zahl der Übernachtungen sinkt

In Schönwald seien im vergangenen Jahr durch Eigenbedarf einige sehr gut frequentierte Ferienwohnungen weggefallen, dazu fehlten etliche Übernachtungen im Küferhäusle, urteilte Weis. Man müsse sich darüber im Klaren sein, dass der Schwarzwald nicht mehr die Haupturlaubsregion darstelle, hier verbringe man eher seinen Dritt- oder Vierturlaub für ein paar Tage. Nach wie vor sei der am häufigsten gesehene Gast derjenige aus dem Ländle selbst.

Messen habe man kaum noch besucht, außer der CMT in Stuttgart und dem Maimarkt in Mannheim habe man aus Kostengründen auf keinen weiteren Messen ausgestellt. Gut kämen die geführten Wanderungen an, die mittlerweile bis auf ganz wenige Ausnahmen allerdings Geld kosteten. "Was gedenkt man zu tun, um die schlechter werdenden Übernachtungszahlen wieder zu verbessern?", hakte Oehler nach. Schließlich biete man ganz viel für den Gast. Darauf wisse er im Moment noch keine Antwort, gestand Weis ein.