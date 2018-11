Die Sanierung der Ortsmitte in Schönwald ist eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre in der kleinen Gemeinde – und nicht nur deshalb viel beachtet. Bürgermeister Christian Wörpel freut sich darüber, dass die Arbeiten bislang im Zeitplan liegen, sodass weiter eine Fertigstellung bis Mitte des kommenden Jahres angestrebt wird. Derzeit seien die Arbeiter mit den Pflasterarbeiten des serpentinenartigen, barrierearmen Weges beschäftigt. "Wir hoffen, dass wir den Weg von der Schönwälder Pfarrkirche zum Rathaus noch vor der Winterpause fertigstellen können", so Wörpel auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Das Setzen der Fundamente der Rampen sei darüber hinaus ein großer Aufwand. Ansonsten seien bereits einige der Fundamente im Bereich der Sitzpodeste sichtbar. Die Plan ist, dass noch etwa ein bis zwei Woche gearbeitet werden kann, bevor der Winter die Baustelle im Griff hat. Foto: Eich