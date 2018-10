Schönwald Die Jugend ist mit Eifer dabei

Bei einer Sternfahrt Ende September in Burgberg konnten sie ebenso zeigen, was in ihnen steckt. Auch in diesem Jahr konnten sich wieder drei junge Feuerwehrler mit der Leistungsspange (der höchsten Auszeichnung für Mitglieder der Jugendwehren) hervortun – gemeinsam mit jungen Schonacher Kollegen hatten Timo Fehrenbach, Oliver Hock und Adrian Kuner die Herausforderungen gemeistert.