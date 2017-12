Schönwald Der Zauber eines Wintercamps

Schönwald. Camping bei Minusgraden, im Zuber baden mitten im Schnee, mit einem Hundeschlitten fahren, Schneeschuhwandern, mit einem Pistenbully mitfahren, eine Skitour unternehmen, Langlaufen, Schlittenfahren oder ein Iglu bauen – dazu lädt das Wintercamp in Schönwald im Januar ein.

Mit dem Wintercamp im Ferienland geht Schönwald einzigartige Wege: Das Freibadareal am Skilift Dobel wird zum Winterdorf. In stimmungsvolles Licht getaucht, wird es zum Campinggelände, wo mitten im Winter Hartgesottene, Abenteuerlustige, Neugierige – aber am Ende gleichermaßen Begeisterte unvergessliche Wintertage erleben. Das Programm, das Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel gemeinsam mit seinen Partnern – dem DAV, Sektion Schwarzwald, dem Vaude Store in Villingen und Bora Outdoorsports – präsentiert, ist breit gefächert wie wohl kein zweites in der weiten Umgebung. Und noch ein Spagat gelingt: Das Wintercamp in Schönwald ist ein großes Abenteuer – und trotzdem ist es das reinste Luxus-Campen, auf das sich die Teilnehmer freuen dürfen. Im eigenen Zelt, im gemieteten Zelt oder aber im unter fachkundiger Anleitung selbst gebauten Iglu übernachten sie in dem Winterdorf. Es gibt richtige Toiletten, ein gemütliches Lagerfeuer, warmes Wasser, auf Wunsch Frühstück im beheizten Zuberstüble, eine Grundbeleuchtung während der Nacht und Schönwalds Attraktion: einen Badezuber aus Holz mit heißem Wasser, aufgestellt unter freiem Himmel vor herrlicher Kulisse, sowie eine gemütliche Iglu-Sauna. Drei Tage lang gibt es zusätzlich zum üblichen Wintersportangebot auf Piste und Loipen volles Programm – überall darf man mitmachen, oder aber das Camping ganz für sich genießen. Zum fünften Mal findet dsa Wintercamp nun schon statt. Und jedes Mal fällt den Machern noch eine neue Attraktion ein, dieses Mal: ein Skiverleih von Sport Weiß.

Eine Übernachtung kostet für Erwachsene zehn Euro, zwei Übernachtungen 20 Euro. Hinzu kommt ein Grundpreis von 30 Euro, der die Teilnahme an allen Programmpunkten sowie die Benutzung von Sauna und Badezuber ermöglicht. Kinder bis 14 Jahre bezahlen nur die Hälfte. Das volle Programm gibt’s unter www.schwarzwald-wintercamp.de.