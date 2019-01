Schönwald Der närrische Fahrplan für 2019 hat es in sich

Erst am 26. Januar geht es für den Hirtebue weiter – mit einer Fahrt nach Burgberg, wo die Bettelwieber in der Schulsporthalle ihren Rucksackball feiern. Das geplante Jubiläumsfest der Burghex’e Tryberg findet zum Bedauern der Narren nun doch nicht statt, wie zu erfahren war. Da seien die bürokratischen Hürden wohl zu hoch gewesen. Daher wird es in Schönwald nun am 2. und 3. Februar ein Probenwochenende für den Zunftabend geben.

Am 9. Februar geht es gemeinsam mit der Jugendkapelle Schönwald zum Kindernarrentreffen nach Eisenbach. Bereits um 11.30 Uhr fährt der Bus ab. Am 17. Februar geht es für die Hirtebuebe sogar schon um 10.30 Uhr los mit dem Bus nach Bad-Dürrheim, um dort am Jubiläumsumzug der Urviecher teilzunehmen.

Am 19. Februar wird die Uhrmacher-Ketterer-Halle dekoriert, am 21. findet die Generalprobe für den Zunftabend statt, der dann am 23. Februar für leere Straßen im Dorf sorgen wird. Am gleichen Tag wird auch das Narrenblättle verkauft. Hier freut sich noch die Zunft auf viele Beiträge, entweder per Email, direkt auf der Homepage oder handgeschrieben im Briefkasten an der Bäckerei Tritschler.