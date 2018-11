Schönwald Den Wald in die Kirche geholt

Schönwald (hjk). Traditionell feiert der Hegering Triberg den Tag des Schutzpatrons am ersten Samstag im November. Das Datum des Gedenktages leitet sich von der Erhebung der Reliquien am 3. November 743 ab. Somit war es 2018 sogar der absolut passende Tag. Mit der traditionellen Hubertusjagd und der nachfolgenden Messe wird des Patrons gedacht. Sie fand in diesem Jahr in der St. Antoniuskirche in Schönwald statt.