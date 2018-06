Schönwald Das große Jubiläum wirft schon jetzt seine Schatten voraus

Einen spannenden Jahresbericht lieferte die Schriftführerin Johanna Pes. Von Mai 2017 bis April 2018 ließ sie alle Veranstaltungen Revue passieren. Sie berichtete von der Maiandacht in der Farnberg-Kapelle ebenso wie vom Fronleichnams-Blumenteppich, den einige Schönwälderinnen im Nachbardorf Schonach mit künstlerischem Geschick angefertigt hatten. Aber auch der Ausflug nach Bald Waldsee und das Schönwälder Pfarrfest in der Ketterer-Halle wurde nicht vergessen. Ein Höhepunkt war das Jubiläum der kfd mit Tausenden von Frauen im Europapark Rust, bei dem auch eine Delegation aus Schönwald nicht fehlte. Über die Adventsfeier ging es weiter bis zur Fasnet und zum Weltgebetstag der Frauen. Ein Vortrag vom Ruhestands-Pfarrer Josef Läufer und ein Gespräch mit Pfarrer Paul Dieter Auer aus St. Georgen rundeten den Veranstaltungskalender ab.

Solveig Hettich gab einen Überblick über die Finanzen, die nicht mehr wie früher sprudeln. "Unsere Mitglieder nehmen zahlenmäßig ab, und die Einnahmen von der Frauenfastnachts-Veranstaltung fehlen uns", bedauerte die Kassiererin. "Trotzdem aber ist es wichtig, dass wir weiterhin Geld spenden für Menschen in Not", mahnte Hettich. Größere Spenden flossen auch im Jahr 2017 wieder an die Rumänienhilfe, an die Malawi-Aktion und ans Kinderkrankenhaus in Bethlehem.

Nachdem die Kassenprüferinnen Christine Dorer und Anja Maier grünes Licht erteilt hatten, führte Gemeindereferentin Birgit Kurzbach die Entlastung durch, die einstimmig gewährt wurde. Den Abschluss bildete ein eindrucksvoller Film über das Kinderhospital in Bethlehem, in dem jedes Jahr mehr als 40 000 Kinder kostenlos behandelt werden.