Schönwald "Das Ehrenamt bildet ein Fundament"

Die letzte Sitzung des Jahres widmen Bürgermeister und Gemeinderat in der Kurgemeinde stets den Ehrungen verdienter Sportler oder Mitmenschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Dazu geht es dann in die Uhrmacher-Ketterer-Halle, die im Übrigen am Vortag ihren 25. Geburtstag feierte.

Schönwald. So hielt man es auch in diesem Jahr. Ungewöhnlich sei es, dass kein Wintersportler dabei sei, stellte Bürgermeister Christian Wörpel heraus. Doch natürlich gab es auch andere Vereine, deren Mitglieder sich hervorgetan haben. "Es ist vor allem der Einsatz von Ehrenamtlichen, der ein Fundament für unser Dorf bildet", so der Bürgermeister.

Gemeinsam mit dem Ehrenbürger der Gemeinde, Hans Göppert, konnte Wörpel dann verdiente Bürger im Ehrenamt auszeichnen. Den Wappenteller der Stufe III konnte Haupt-Feuerwehrmann Frank Hettich entgegennehmen, der seit 25 Jahren stets zur Stelle sei, wenn "es brennt". Für den Gerätewart sei seit 2004 das Gerätehaus zur zweiten Heimat geworden.