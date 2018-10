Schönwald "Das Alter ist die Krone des Lebens"

Auch der Herbst des Lebens wurde thematisiert. Mathilde Maier erinnerte an den Deutschland-Besuch von Papst Johannes II. im Jahre 1980. Damals sprach er in München die ältere Generation an und sagte: "Das Alter ist die Krone des Lebens, denn dann wird die Ernte eingebracht.“ Aber neben den prächtigen Farben gebe es auch den feuchten Nebel, das Fallen der Blätter und die Zeit des Verwelkens. Trotzdem seien Menschen, die mit Jesus ihre Leiden geduldig ertragen, ein Schatz für die Kirche und ein Segen für die Welt. "Selbst in Schmerzen und Not geht eure Würde nicht verloren“, rief der Papst den Senioren zu.