Schönwald Coverrock im "Carlos"

Das jüngste Bandmitglied ist 22, das älteste 59 Jahre alt. Ihr Repertoire reicht von AC/DC, Status Quo, Die toten Hosen, ACDC, Dio, Black Sabbath, Snow Patrol, Metallica, Deep Purple, Green Dayüber Die Ärzte und Metallica bis zu Marius Müller Westernhagen.

Am Samstag, 16. Dezember, nun spielen die "Outsiders" erstmals im Café "Carlos" in Schönwald. Dies ist ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit und sie hoffen auf viele Zuhörer. Beginn ist gegen 21.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro