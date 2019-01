Schönwald Camping im Winterwunderland

Schönwald. Bei Minusgraden im Iglu übernachten oder draußen zelten, geht das? Wer einmal beim Schwarzwald Wintercamp mit von der Partie war, wird diese Frage inbrünstig mit "Ja!" beantworten. Denn, zumindest im Falle dieser Veranstaltung, handelt es sich um die Luxusvariante des Wintercampings inlusive fließend Wasser, richtiger Toiletten, Verpflegung und sogar mit Wellnessangeboten wie Sauna und heißer Badewanne in Form eines riesigen Holz-Zubers für mehrere Personen. Das Highlight des Schwarzwald Wintercamps aber ist ganz klar das Programm: Schneeschuhwandern, ein Iglubau-Workshop, eine Laternenwanderung, Skifahren bei Flutlicht, ein Schusstraining am Biathlonstand, eine Langlauftour und sogar eine Fahrt mit dem Hundeschlitten stehen beispielsweise an rund um den Dobel-Skilift, wo das Camp auf dem Freibadgelände aufgeschlagen wird.

Für die Durchführung des Wintercamps haben Schönwalds Hauptamtsleiter Andreas Herdner und Bürgermeister Christian Wörpel viele Partner an ihrer Seite, angefangen vom Deutschen Alpenverein über den Outdoorspezialist Umut Bora, dem Musher Florian Bachmann mit seinem Schlittenhundegespann bis hin zum Vaude-Store Villingen, Sport Weiß oder dem Ferienland Schwarzwald. Dessen Slogan "Natur erleben. Mittendrin." passt zum Schwarzwald Wintercamp quasi wie die Faust aufs Auge, denn – Luxuscamping hin oder her – für Warmduscher und Couchpotatoes ist das Wintercamp nicht gemacht, im Gegenteil: Drei Tage lang wird Programm an der frischen Luft geboten und kann man den winterlichen Schwarzwald wie sonst nie von seiner schönsten Seite hautnah erleben – auch dann noch, wenn sich längst die schwarze Nacht über den gleichnamigen Wald gelegt hat und das Wintercamp, in schummeriges Licht getaucht, mitten in Schönwald liegt und die Teilnehmer noch in gemütlicher Runde am Lagerfeuer beisammen sitzen.

Weitere Informationen: Das volle Programm des Schwarzwald Wintercamps und die Preise für die Teilnahme sind auf der Internetseite www.schwarzwald-wintercamp.de ersichtlich. Buchungen sind noch möglich.