Schönwald Brauchtum bewahren

Über die Ereignisse des vergangenen Jahres berichtete die Schriftführerin Michelle Rütschle. Viele Termine prägten den Jahreslauf mit Auftritten beim Kindergartenfest, am Bodensee, beim Triberger Trachtenumzug anlässlich des Schinkenfestes, beim Umzug am Kreistrachtenfest, aber auch der Auftritt bei der evangelischen Gemeinde oder beim Jubiläum des Turnvereins Schönwald. Sehr gut komme man auf der Katharinenhöhe an. Weiterhin sei man bei Tanzlehrgängen aktiv gewesen, einer habe auch in der Uhrmacher-Ketterer-Halle stattgefunden. Heimatabende und Kurkonzerte oder das Oktoberfest seien gut angenommen worden. Einmal mehr ohne Tanzauftritte musste wetterbedingt das Maibaumstellen bleiben. 114 Mitglieder habe der Heimatverein, zehn davon seien Jugendliche.