Schönwald Blasmusik in vielfältigen Facetten

Im Hauptorchester hat sich deshalb Leiter Gerhard Feiertag für einige Publikums Lieblinge im Programm entschieden. Mit meinem Erfahrungsschatz erkennt man natürlich nicht nur am Applaus oder dem anschließenden Feedback was unserem Zuhören besonders gefällt, so der Dirigent im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein absoluter Liebling und nicht nur auf der Konzert Bühne ist die Filmmusik von Elton John und Hans Zimmer Zum "König der Löwen".

Seit 15 Jahren und bei Millionen von Besuchern,70 Awards ist der Disneys Klassenschlager zum derzeit weltweit erfolgreichsten Musical in Hamburg aufgestiegen und Disney bringt in diesem Frühjahr eine neue Realverfilmung auf den Markt. Aus der Filmwelt stammen auch "Gladiator", der Rocky Hit "Eye of the Tiger" und der Klassiker "Moby Dick."