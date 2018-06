Schönwald Beste Stimmung beim Sommerfest

Die begehrten Dinge in der Halle waren da ganz anderer Natur: Zum einen waren da die sehr beliebten Steaks à la Brandstifter, die am laufenden Band über den Tresen gingen. Zwei Rückensteaks mit verschiedenen Pfeffersoßen mussten auf Abnehmer nicht warten, vielmehr hatte Hans-Peter Weis an der riesigen Pfanne alle Hände voll zu tun, um der Nachfrage Herr zu werden. Und in der Kaffeestube auf der Galerie herrschte am Kuchenstand ebenso Gedränge.

Dort hatten die Frauen der Wehrmänner alles aufgetischt, was die Herzen der Besucher erfreut: Kuchen und Torten wurden nicht nur an Ort und Stelle verzehrt, sondern auch zuhauf mit nach Hause genommen.

Von Beginn an sorgte die der Musikverein Kurkapelle Schönwald unter der Leitung von Gerhard Feiertag dafür, dass keine Langeweile aufkam. Sie begeisterte mit unterhaltsamer Festmusik. Sie übergab am Nachmittag an das "Wutach-Trio", das bis zum Ende für gute Stimmung in der Halle sorgte.