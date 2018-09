Schönwald Beim Lernen begleiten

Im Elternseminar "Kinder beim Lernen begleiten" bekommen Interessierte an vier Abenden praktische Tipps und Informationen, unter anderem zu folgenden Themen: Was ist gehirngerechtes Lernen? Welche Bedeutung haben die Sinne? Wie wird mein Kind selbstständiger? Wie lässt sich Konzentration fördern? Die Leitung hat Barbara Läufer. Die Termine sind donnerstags ab 4. Oktober, jeweils 20 bis 21.30 Uhr in der Richard-Dorer-Schule in Schönwald. Veranstalter ist das Kirchliche Bildungswerk. Der Beitrag beträgt 50 Euro. Informationen erteilt Barbara Läufer, Telefon 07722/41 12. Anmeldung unter info@achtsam-erziehen.de