Schönwald Bei Straßen soll nun gehandelt werden

In der Sitzung war der Leiter der Abteilung Tiefbau des Ingenieurbüros anwesend. Volker Röhl hatte sich auf die wohl schlechtesten Straßen der Gemeinde näher angeschaut und zeigte auf, was man tun könnte, um diesem Zustand entgegenzuwirken. "Die Gemeinde hat aufgrund fehlender Mittel in den letzten Jahren viel zu wenig Geld in den Erhalt der Straßen gesteckt", stellte Wörpel fest – er selbst nehme sich nicht aus. Man habe lediglich die Löcher des Winters geflickt, um Geld zu sparen.