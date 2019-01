Schönwald Aus Weiden entstehen viele schönen Dinge

Schönwald. Wenn am Donnerstag der Schönwälder Josef Emil Kuner – besser bekannt unter seinem Rufnamen Emil – seinen 80. Geburtstag feiert, mag das zum einen nicht jedermann glauben - zum anderen ist es auch nicht selbstverständlich, nachdem er vor bereits fast 20 Jahren Herzprobleme hatte.

Geboren wurde der rüstige Jubilar am 10. Januar 1939 im ehemaligen Krankenhaus in Triberg – dort, wo heute die Touristenbusse parken. Zwei ältere Schwestern hatte Emil Kuner, die allerdings bereits verstorben sind. Er besuchte praktisch ab Kriegsende die Volksschule in Schönwald – die stand damals dort, wo heute das Rathaus seinen Standort hat.

Ab dem Jahr 1953 lernte Kuner das Handwerk des Drehers und Automateneinrichters bei der Triberger Firma Bühler. Zunächst als Dreher, später als Maschineneinrichter und Werkzeugverantwortlicher, blieb er der Firma insgesamt 48 Jahre lang treu - bis zu dem Tag, als sein Herz nicht mehr wollte. Die Ärzte hätten ihm damals abgeraten, die 50 Jahre noch voll zu machen, wie er das eigentlich vorgehabt hatte.