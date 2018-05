Schönwald Angebote der Region kommen an

Schönwald. Eine sehr gute Besucherresonanz und viele Gespräche gab es in den vergangenen Tagen am Messestand des Ferienlands Schwarzwald auf dem Maimarkt in Mannheim, der größten Regionalmesse in Deutschland. Während der elf Messetage kamen über 338 000 Interessierte, um die 1400 Aussteller zu besuchen.