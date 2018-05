Schönwald Alphornbläser bringen Stimmung

Schönwald. Wieder einmal war der Vatertagshock der Alphornbläser Schönwald bei ihrem Vereinsheim am "Pfälzer Eck" wohl der Vatertags-Knaller schlechthin. Viele Wandergruppen aus der näheren und weiteren Umgebung legten hier einen Zwischenstopp ein und hatten sich teils sogar angemeldet. Ein buntes musikalisches Programm erwartete die zahlreichen Besucher, die bei nasskaltem Wetter den Weg zum Pfälzer Eck, zur ehemaligen Skihütte des Skiclubs gefunden hatten.

So begannen zunächst die Alphornbläser, sich mit ihren Rieseninstrumenten im Zelt lang und breit zu machen. Zwischendurch zeigte die Alphorntruppe aber auch gerne mal, dass sie mit "normalen" Instrumenten ebenso umgehen können – da allerdings treten sie als "Baslertal-Echo" auf – und da können sie sich gerne mal so richtig in Festzeltlaune spielen.

Da Petrus sowohl mit den Wanderern als auch mit den Veranstaltern ein Einsehen hatte, blieb es ab Nachmittag zwar recht frisch, aber wenigstens halbwegs trocken.