Schönwald. Präsentiert werden unter dem Titel "Eso isch es" – Geschichten in alemannisch zum Lachen und Nachdenken von und mit Mariele Loy aus Hofsgrund begleitet von Peter Gehring an seiner Handharmonika. Als junges Mädchen verließ Mariele Loy ihren Heimatort, um viele Jahre später dorthin zurückzukehren. Nach ihrer Rückkehr entdeckte sie, wie viel Freude es ihr macht, sich in ihrer eigentlichen Muttersprache auszudrücken. Seit 1998 schreibt sie in alemannischer Mundart Gedichte und Texte. Ihre Themen sind so vielfältig wie das Leben, die Natur und die Menschen in ihrer Region. In Alemannisch ausgedrückt bietet dieser Nachmittag Vergnügliches und Nachdenkliches – wie man es eben nur in Mundart sagen kann. Zwischen den Texten unterhält Peter Gehring mit beliebten, alten und bekannten Volksweisen an der Handharmonika. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.